На Киевщине дороги от снега чистят более 200 единиц техники: пробок нет
Дороги Киевской области расчищают от снега 290 рабочих и 213 единиц техники, движение транспорта осуществляется без пробок.
После деоккупации Херсонской громады от вражеских обстрелов пострадали 48 детей, в МВА призывают эвакуировать из региона малышей
После деоккупации Херсонской громады 3 детей погибли, 45 получили ранения в результате обстрелов рф; людей призывают к эвакуации.
НАПК выявило нарушения в отчетности некоторых партий и возобновило государственное финансирование партии "Голос"
Государственное финансирование партии "Голос" было восстановлено НАПК после устранения выявленных нарушений. Сейчас четыре парламентские партии получают государственное финансирование.
"Нового статуса" по Taurus нет: Берлин осуждает атаки рф на Украину, но продолжает отказывать в крылатых ракетах
Правительство Германии продолжает отказываться предоставлять крылатые ракеты Taurus.
Взрывы в Иране унесли жизни уже 103 человек
Два взрыва на кладбище в Кермане (Иран) унесли жизни 103 человек и ранили 170 в годовщину смерти командующего КСИР Касема Сулеймани.
Журналистка с Херсонщины подала жалобу на "1+1" из-за сомнительного номера "Квартала 95" о жителях оккупированного Скадовска
Евгения Вирлич подала жалобу против новогодней пародии "Квартала 95" на телеканале "1+1" о языковых проблемах девушки из Скадовска.
Цена жизни в 10 тысяч долларов: в Одесской области полицейские предупредили заказное убийство
Одесская полиция предупредила заказное убийство, мужчина подыскал "киллеров" и пообещал за лишение жизни человека 10 тысяч долларов США вознаграждения.
Над оккупированным Мариуполем зафиксировали движение вражеской авиации
Над оккупированным Мариуполем зафиксирована активность вражеской авиации - Угледар, Запорожье с направления эйска, ахтарска.
В Шевченковском районе Киева завершили спасательные работы после массированной вражеской атаки 29 декабря
Спасательные работы в Шевченковском районе Киева завершились; в результате атаки рф на Украину 29 декабря погибли 53 человека, 170 получили ранения.
Зарабатывал миллионы на поборах с зернотрейдеров: задержан чиновник "Укртрансбезопасности"
Задержали чиновника "Укртрансбезопасности", который брал взятки за беспрепятственный проезд грузовиков, которые не соответствовали габаритно-весовым нормам.