На Киевщине дороги от снега чистят более 200 единиц техники: пробок нет

Сегодня в связи со снежной погодой в Киевской области продолжается работа по расчистке автодорог. Работают 290 работников и привлечено 213 единиц техники. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Оперативно расчищаем автодороги Киевщины от снега. По состоянию на 15.00 над преодолением последствий осадков на дорогах работает 213 единиц техники и 290 работников. Посыпаем дороги, чтобы избежать катков. Уже использовали более 3405 т песчано-соляной смеси - написал Кравченко в Facebook.

Детали

По информации от председателя Киевской ОВА, пробок на автодорогах и блокировок проезда из-за погодных условий нет. Пассажирские перевозки осуществляются в полном объеме, а ситуация контролируемая, без чрезвычайных происшествий.

Также продолжается дежурство инженерно-технических работников, механизаторов и водителей, говорится в сообщении.

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