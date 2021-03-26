Степанов надеется, что в начале апреля Индия возобновит экспорт вакцины от коронавируса

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"Мы не получили сейчас еще разрешения на экспорт вакцины. Сейчас мы видим, что есть соответствующая проблематика. Мы отслеживаем те политические процессы, которые происходят в Индии, они придержали всем без исключения, но я думаю, что это дело не будет иметь очень длительного срока. Мне кажется, что все-таки где-то в начале апреля мы должны получить это разрешение и должны начать получать. Ну, я оптимистично так на это смотрю", - подчеркнул министр.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Уже 174 325 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек. Только 18 738 человек привито против COVID-19 за сутки 25 марта.

На 25 марта Министерство здравоохранения зафиксировало 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцины от коронавируса, а также 3 случая, когда пациентам был необходим временный надзор врачей или предоставление соответствующей медицинской помощи.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021-го министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Накануне Степанов заявил о задержках с поставками Covishield из-за запрета правительства Индии на экспорт вакцин.