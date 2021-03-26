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Степанов сподівається, що на початку квітня Індія відновить експорт вакцини від коронавірусу

Степанов сподівається, що на початку квітня Індія відновить експорт вакцини від коронавірусу

Київ • УНН

 • 21098 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов висловив сподівання, що Індія відновить експорт вакцини від коронавірусу на початку квітня. Про це він сказав в ефірі програми “Право на владу”, повідомляє УНН.

Цитата:

“Ми не отримали зараз ще дозволу на експорт вакцини. Наразі ми бачимо, що є відповідна проблематика. Ми відслідковуємо ті політичні процеси, які відбуваються в Індії, що вони притримали всім без виключення, але я думаю, що ця затримка не буде мати дуже довготривалого терміну. Мені здається, що все-таки десь на початку квітня ми повинні отримати цей дозвіл і повинні почати отримувати. Ну, я оптимістично так на це дивлюсь”, — наголосив міністр.

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Уже 174 325 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа. Лише 18 738 людей щеплено проти COVID-19 за добу 25 березня.

На 25 березня Міністерство охорони здоров’я зафіксувало 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцини від коронавірусу, а також 3 випадки, коли пацієнтам був необхідний тимчасовий нагляд лікарів або надання відповідної медичної допомоги.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield). Напередодні Степанов заявив про затримки з постачанням Covishield через заборону уряду Індії на експорт вакцин.

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