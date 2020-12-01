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Степанов объяснил, каким должно быть финансирование Минздрава для обеспечения "качественной медицины" в Украине

Степанов объяснил, каким должно быть финансирование Минздрава для обеспечения "качественной медицины" в Украине

Киев  •  УНН

 • 9933 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Для полноценного функционирования медицинской отрасли, в Минздраве требуют предусмотреть в проекте бюджета на 2021 год 296 млрд гривен на финансирование медицины. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Он (больной - ред.)... вместо того, чтобы думать о своем самочувствии и отвечать врачу на его вопрос - он начинает думать, а не забыл ли он кошелек. Так привыкли за 29 лет. Ведь за это обязательно надо платить: надо покупать лекарства, надо "благодарить" медработников. Хотя, мы забываем, что мы за это заплатили своими налогами. И это то, что государство должно обеспечить в полном объеме", - отметил министр.

За его словами, в Украине все понимают, "что должно быть иначе".

"Мы понимаем, что государство должно в полном объеме оплачивать наше лечение. Именно за это я бьюсь. За те цифры, которые должны быть. Я считаю, что Украина должна вылезти из этого болота. Когда мы только в соцсетях... в каком состоянии находятся наши больницы. Когда мы смотрим на видео наших врачей, которые получают низкую заработную плату в стране. Мы просим их вылечить нас, но с другой - закрываем глаза на их заработную плату, которую мы получаем. Именно поэтому мы настаиваем на тех цифрах, которые мы рассчитали в нашем бюджетном запросе. Мы рассчитали, что нам нужно в 296 млрд гривен на финансирование медицины. Это та сумма, которая необходима, чтобы нас действительно лечили. Качественно лечили", - резюмировал Степанов.

Добавим, что вчера глава Минздрава заявил, что в бюджет в 156,2 млрд грн, который предусмотрен на здравоохранение на 2021 год, нужно добавить около 57 млрд грн.

Напомним министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в проекте Государственного бюджета на 2021 год не поддержан бюджетный запрос Минздрава на повышение заработной платы медицинским работникам, а потому он воздержался при голосовании за этот документ.

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