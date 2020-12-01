Степанов пояснив, яким повинне бути фінансування МОЗ для забезпечення "якісної медицини" в Україні

"Він (хворий — ред.)... замість того, щоб думати про своє самопочуття і відповідати лікарю на його запитання - він починає думати, а чи не забув він гаманець. Так звикли за 29 років. Адже за це обов'язково треба сплачувати: треба купувати ліки, треба "дякувати" медпрацівникам. Хоча, ми забуваємо, що ми за це заплатили своїми податками. І це те, що держава повинна забезпечити у повному обсязі", - зазначив міністр.

За його словами, в Україні всі розуміють, "що повинно бути інакше".

"Ми розуміємо, що держава повинна у повному обсязі сплачувати за наше лікування. Саме за це я б'юся. За ті цифри, які повинні бути. Я вважаю, що Україна повинна вилізти з цього болота. Коли ми тільки у соцмережах... у якому стані знаходяться наші лікарні. Коли ми дивимося на відео наших лікарів, які отримують найнижчу заробітну плату у країні. Ми просимо їх вилікувати нас, але з іншого боку — заплющуємо очі на їх заробітну плату, яку ми отримуємо. Саме тому ми наполягаємо на тих цифрах, які ми розрахували у нашому бюджетному запиті. Ми розрахували, що нам потрібно 296 мільярдів гривень на фінансування медицини. Це та сума, яка необхідна, щоб нас дійсно лікували. Якісно лікували", - резюмував Степанов.

Додамо, що вчора глава МОЗ заявив, що до бюджету у 156,2 млрд грн, який передбачений на охорону здоров’я на 2021 рік, потрібно додати близько 57 млрд грн.

Нагадаємо міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що у проекті Державного бюджету на 2021 рік не підтримано бюджетний запит МОЗ на підвищення заробітної плати медичним працівникам, а тому він утримався під час голосування за цей документ.