Стефанишина: Украина сегодня является лидером переговорных процессов по членству в ЕС

Украина лидирует в переговорных процессах по членству в ЕС и делится своим опытом со странами Балкан, Молдовы и Грузии. Об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на конференции "Десятилетие трансформации на пути к добропорядочному будущему: внедрение антикоррупционных реформ и реформ в сфере верховенства права в Украине при поддержке ЕС", передает корреспондент УНН.

Давайте не забывать, что все наши огромные усилия и те достижения, которые мы имеем сегодня, привели нас в точку начала. Начало переговоров. И я, конечно, горжусь тем, что Украина сегодня является лидером переговорных процессов по членству - сказала Стефанишина.

Она добавила, что Украина делится своим опытом и с другими странами.

"Мы сегодня делимся своим опытом по реформам в сфере верховенства права и с Балканскими странами, с Молдовой, и даже с Грузией, которая в свое время считалась проводником трансформаций", - сказала Стефанишина.

Напомним

Украина ожидает, что Европейский Союз утвердит рамки переговоров по ее вступлению в ЕС в июне, что откроет путь к началу переговорного процесса.