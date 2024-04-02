Статус "ограниченно годный" отменен: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10313 об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Документ также отменяет статус "ограниченно пригодный", отныне есть только две категории "пригодный" и "непригодный" к военной службе. Об этом пишет УНН со ссылкой на карту законопроекта на сайте ВР.

Детали

Согласно статусу документа, сегодня, 2 апреля, он был возвращен с подписью президента.

В ВР отмечают, что целью закона является совершенствование механизмов обеспечения некоторых прав военнослужащих, в частности, на информацию, медицинское обеспечение, отпуска, определение потери трудоспособности, правового регулирования других вопросов, связанных с реализацией прав военнослужащих и военных должностных лиц во время прохождения военной службы.

Закон в частности предусматривает отпуска после ранения и лечения, которые могут длиться до 12 месяцев, в том числе за рубежом, без необходимости каждые четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.

Также согласно закону, мужчины призывного возраста, которые получили во время прохождения ВВК заключение "ограниченно годен", должны заново пройти медицинский осмотр.

Закон определяет только два состояния: "годен" и "непригоден" к военной службе. Повторная врачебная комиссия должна определить, к какой именно категории теперь отнести человека, если раньше его считали "ограниченно годным".

Закон также предусматривает отпуска для военнослужащих при рождении ребенка.

Также установлено на уровне закона денежной выплаты в размере 15 млн грн семье защитника в случае его гибели при исполнении им обязанностей военной службы.

Закон предусматривает, что военными капелланами не могут быть лица, принадлежащие к русской православной церкви.

Кроме того, устанавливаются нормы, касающиеся недопущения нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальными домогательствами.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о создании электронного кабинета военнообязанного, что будет способствовать быстрому сбору и обработке военных данных и переводу услуг для военнослужащих в цифровой формат, тем самым усиливая обороноспособность Украины.

Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста до 25 лет