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Состояние здоровья политзаключенного Коломийца ухудшилось

Состояние здоровья политзаключенного Коломийца ухудшилось

Киев  •  УНН

 • 11603 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. У политзаключенного гражданина Украины Андрея Коломийца, которого осудили в аннексированном Крыму, ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на жену заключенного в российской колонии Галину Коломиец, передает УНН.

"У гражданина Украины Андрея Коломийца, осужденного в Крыму за участие в событиях на Майдане, ухудшилось состояние здоровья. Это стало известно после его свидания с супругой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что короткое свидание Андрея Коломийца с Галиной Коломиец состоялось 20 декабря 2019 года в колонии Краснодарского края, где он отбывает незаконное наказание. Супруги общались через стекло с помощью телефонной трубки.
По словам Галины Коломиец, ее супруг сильно похудел, у него нездоровый вид, полопались сосуды в глазах. Также его снова мучают сильные головные боли, женщина предполагает, что из-за повышенного давления.

"После нового года хочу сама сходить к доктору в медсанчасть и потребовать анализы и его диагноз, посмотрим, что он мне ответит", — рассказала Галина Коломиец.

Также сообщается, что свидание супругов в колонии запланировано с 12 по 14 января 2020 года.

Напомним, в июне 2016 года украинского активиста "Евромайдана" Андрея Коломийца осудили в Крыму до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его задержали в российской Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков, привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских сотрудников спецподразделения "Беркут".

По словам адвоката Коломийца, из доказательств обвинения являются только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы силовиков. В апреле 2017 Андрей Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Позже стало известно, что у Коломийца ухудшилось состояние здоровья, а необходимую медицинскую помощь ему не оказывают. В марте этого года Коломийца перевели в штрафной изолятор на 10 суток.

Также напомним, политзаключенному Андрею Коломийцу в российской колонии не придают необходимую медицинскую помощь.

Украинские Национальные Новости

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