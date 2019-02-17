Заключенному в России майдановцу не оказывают медпомощь

"Андрея продолжают мучить головные боли, появились сильные боли в области живота, обострился псориаз. У него вся шея и спина в красных пятнах, как будто его крапивой отхлестали, а живот болит так, что Андрей загибается от боли", - сообщила женщина правозащитникам после свидания с мужем 11-13 февраля.

После свидания женщина пыталась узнать у начальника медсанчасти колонии, что со здоровьем ее супруга, и как можно ему помочь, однако ей отказали в получении такой информации.

Начальник медсанчасти сослался на то, что он не имеет права разглашать сведения о здоровье заключенного его родственникам без письменного заявления самого заключенного. Галина Коломиец намерена отправить письменный запрос в медсанчасть после того, как заключенный напишет необходимое заявление.

При этом она уточнила, что Андрей Коломиец, осужденный крымским "судом" за события на Майдане, состоит на профучете в российской колонии города Краснодар как "склонный к нарушению режима и пропаганде", из-за чего ему не разрешают работать в колонии.

Напомним, осенью прошлого года украинского политического заключенного, участника Майдана Андрея Коломийца 26 октября 2018 года посетил в колонии Краснодарского края украинский консул Тарас Малышевский.