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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 60035 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 80398 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130056 просмотра

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7 марта, 17:42 • 130043 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129619 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124986 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141421 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145272 просмотра

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Заключенному в России майдановцу не оказывают медпомощь

Заключенному в России майдановцу не оказывают медпомощь

Киев  •  УНН

 • 9336 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Политзаключенному Андрею Коломийцу, осужденному за участие в событиях на Майдане независимости, в российской колонии не оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщила жена осужденного Галина Коломиец, передает УНН со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"Андрея продолжают мучить головные боли, появились сильные боли в области живота, обострился псориаз. У него вся шея и спина в красных пятнах, как будто его крапивой отхлестали, а живот болит так, что Андрей загибается от боли", - сообщила женщина правозащитникам после свидания с мужем 11-13 февраля.

После свидания женщина пыталась узнать у начальника медсанчасти колонии, что со здоровьем ее супруга, и как можно ему помочь, однако ей отказали в получении такой информации.

Начальник медсанчасти сослался на то, что он не имеет права разглашать сведения о здоровье заключенного его родственникам без письменного заявления самого заключенного. Галина Коломиец намерена отправить письменный запрос в медсанчасть после того, как заключенный напишет необходимое заявление.

При этом она уточнила, что Андрей Коломиец, осужденный крымским "судом" за события на Майдане, состоит на профучете в российской колонии города Краснодар как "склонный к нарушению режима и пропаганде", из-за чего ему не разрешают работать в колонии.

Напомним, осенью прошлого года украинского политического заключенного, участника Майдана Андрея Коломийца 26 октября 2018 года посетил в колонии Краснодарского края украинский консул Тарас Малышевский.

Украинские Национальные Новости

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