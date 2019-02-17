Ув'язненому в Росії майданівцю не надають меддопомогу

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Політв'язню Андрію Коломійцю, засудженому за участь у подіях на Майдані незалежності, в російській колонії не надають необхідну медичну допомогу. Про це повідомила дружина засудженого Галина Коломієць, передає УНН з посиланням на Кримську правозахисну групу.