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Ув'язненому в Росії майданівцю не надають меддопомогу

Ув'язненому в Росії майданівцю не надають меддопомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Політв'язню Андрію Коломійцю, засудженому за участь у подіях на Майдані незалежності, в російській колонії не надають необхідну медичну допомогу. Про це повідомила дружина засудженого Галина Коломієць, передає УНН з посиланням на Кримську правозахисну групу.

"Андрія продовжують мучити головні болі, з'явилися сильні болі в області живота, загострився псоріаз. У нього вся шия і спина в червоних плямах, як ніби його кропивою відшмагали, а живіт болить так, що Андрій загинається від болю", - повідомила жінка правозахисникам після побачення з чоловіком 11-13 лютого.

Після побачення жінка намагалася дізнатися у начальника медсанчастини колонії, що зі здоров'ям її чоловіка, і як можна йому допомогти, однак їй відмовили в отриманні такої інформації.

Начальник медсанчастини послався на те, що він не має права розголошувати відомості про здоров'я ув'язненого його родичам без письмової заяви самого ув'язненого. Галина Коломієць має намір відправити письмовий запит до медсанчастини після того, як ув'язнений напише необхідну заяву.

При цьому вона уточнила, що Андрій Коломієць, засуджений кримським "судом" за події на Майдані, стоїть на профобліку в російській колонії міста Краснодар як "схильний до порушення режиму і пропаганді", через що йому не дозволяють працювати в колонії.

Нагадаємо, восени минулого року українського політичного в'язня, учасника Майдану Андрія Коломійця 26 жовтня 2018 року відвідав в колонії Краснодарського краю український консул Тарас Малишевський.

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