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Политзаключенного Коломийца в колонии посетил украинский консул

Политзаключенного Коломийца в колонии посетил украинский консул

Киев  •  УНН

 • 7431 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Украинского политического заключенного, участника Майдана Андрея Коломийца 26 октября 2018 года посетил в колонии Краснодарского края украинский консул Тарас Малышевский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прес-службу "Крымской правозащитной группы". 

“Консул морально поддержал Андрея, они долго разговаривали, больше часа. Консул интересовался его состоянием здоровья, спрашивал, какая нужна помощь. После этого общения Андрею стало гораздо легче. Он воспрял духом”, — рассказала Галина Коломиец, жена политзаключенного.

Она отметила, что встреча ее супруга с консулом проходила под видеокамерами и в присутствии нескольких сотрудников колонии.

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Андрей Коломиец благодарен всем неравнодушным людям, которые борются за его освобождение и всех украинских политзаключенных, оказавшихся в российских и крымских тюрьмах.

Супруга Коломийца также сообщила, что Андрей давно не получает писем. Она просит не забывать Андрея, поддерживать его. Даже несколько теплых слов помогают украинцам выжить в тяжелых условиях российских колоний.

Напомним, в июне 2016 года украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца осудили в Крыму  до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его задержали в российской Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков, привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских сотрудников спецподразделения “Беркут”.

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По словам адвоката Коломийца, из доказательств обвинения являются только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы силовиков. В апреле 2017 Андрей Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Позже стало известно, что у Коломийца ухудшилось состояние здоровья, а необходимую медицинскую помощь ему не оказывают. В марте этого года Коломийца перевели в штрафной изолятор на 10 суток.

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