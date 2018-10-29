Політв'язня Коломійця в колонії відвідав український консул
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Українського політичного в'язня, учасника Майдану Андрія Коломійця 26 жовтня 2018 року відвідав у колонії Краснодарського краю український консул Тарас Малишевський. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Кримської правозахисної групи".
"Консул морально підтримав Андрія, вони довго розмовляли, більше години. Консул цікавився його станом здоров'я, питав, яка потрібна допомога. Після цього спілкування Андрію стало набагато легше. Він підбадьорився", - розповіла Галина Коломієць, дружина політв'язня.
Вона зазначила, що зустріч її чоловіка з консулом проходила під відеокамерами і в присутності кількох працівників колонії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стан здоров'я українського політв'язня Коломійця погіршився
Андрій Коломієць вдячний всім небайдужим людям, які борються за його звільнення і всіх українських політв'язнів, які опинилися в російських і кримських в'язницях.
Дружина Коломійця також повідомила, що Андрій давно не отримує листів. Вона просить не забувати Андрія, підтримувати його. Навіть кілька теплих слів допомагають українцям вижити у важких умовах російських колоній.
Нагадаємо, в червні 2016 року українського активіста євромайдан Андрія Коломійця засудили в Криму до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його затримали в російській Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою в зберіганні наркотиків, привезли до Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських співробітників спецпідрозділу "Беркут".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ольга Скрипник: Обмін - це завжди гра людськими життями, але в сьогоднішніх реаліях він можливий
За словами адвоката Коломійця, з доказів обвинувачення є тільки дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми силовиків. У квітні 2017 року Андрій Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Пізніше стало відомо, що у Коломійця погіршився стан здоров'я, а необхідну медичну допомогу йому не надають. У березні цього року Коломійця перевели в штрафний ізолятор на 10 діб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд окупованого Криму відхилив апеляцію на вирок учаснику євромайдан А.Коломійцю