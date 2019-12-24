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Стан здоров'я політв'язня Коломійця погіршився

Стан здоров'я політв'язня Коломійця погіршився

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. У політв'язня громадянина України Андрія Коломійця, якого засудили в анексованому Криму, погіршився стан здоров'я. Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на дружину ув'язненого в російській колонії Галину Коломієць, передає УНН.

"У громадянина України Андрія Коломійця, засудженого в Криму за участь у подіях на Майдані, погіршився стан здоров'я. Це стало відомо після його побачення з дружиною", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що коротке побачення Андрія Коломійця з Галиною Коломієць відбулося 20 грудня 2019 року в колонії Краснодарського краю, де він відбуває незаконне покарання. Подружжя спілкувалися через скло за допомогою телефонної трубки.

За словами Галини Коломієць, її чоловік сильно схуд, у нього нездоровий вигляд, полопалися судини в очах. Також його знову мучать сильні головні болі, жінка припускає, що через підвищеного тиску.

"Після нового року хочу сама сходити до лікаря в медсанчастину і здати аналізи, щоб дідзнатись його діагноз, подивимося, що він мені відповість", - розповіла Галина Коломієць.

Також повідомляється, що побачення подружжя в колонії заплановано з 12 по 14 січня 2020 року.

Нагадаємо, в червні 2016 року українського активіста "Євромайдану" Андрія Коломійця засудили в Криму до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його затримали в російській Кабардино-Балкарії в травні 2015 року з підозрою в зберіганні наркотиків, привезли до Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських співробітників спецпідрозділу "Беркут".

За словами адвоката Коломійця, з доказів обвинувачення є тільки дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми силовиків.

У квітні 2017 року Андрій Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Пізніше стало відомо, що у Коломійця погіршився стан здоров'я, а необхідну медичну допомогу йому не надають. У березні цього року Коломійця перевели в штрафний ізолятор на 10 діб.

Також нагадаємо, політв'язню Андрію Коломійцю в російській колонії не надають необхідну медичну допомогу.

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