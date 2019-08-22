Стало известно, что уже рассмотрели на подготовительной депутатской подгруппе

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 54409 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 73225 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124182 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134548 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124428 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127138 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129473 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153059 просмотра

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КИЕВ. 22 августа. УНН. На заседании подготовительной депутатской подгруппы из числа новоизбранных народных депутах обсудили перечень парламентских комитетов Верховной Рады 9-го созыва и их функциональную нагрузку, в частности, дискуссия велась по комитету по правам человека. Об этом сообщил политический эксперт Владимир Кацман, который выдвигался под №71 в избирательном списке партии "ОПЗЖ", передает корреспондент УНН.

"На подготовительной группе снова шли по перечню комитетов и их функциональным обязательствам. Когда дошли до комитета по правам человека, возникла дискуссия, которая длилась где-то полчаса. Далее следуют по перечню, по функциональной нагрузке на комитеты", - сказал Кацман.

По его словам, комитеты не объединяли и их количество осталось неизменным - 23 комитета. Также эксперт сообщил, что вопрос выделения комитетов оппозиции еще не поднимался.

"Вопрос пока не шел о том, что отдают, а что не отдают", - сказал Кацман.

Напомним, по словам председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, этой партии должны отойти 60% руководящих позиций в комитетах.

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