Стало відомо, що вже розглянули на підготовчій депутатській підгрупі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На засіданні підготовчої депутатської підгрупи з числа новообраних народних депутів обговорили перелік парламентських комітетів Верховної Ради 9-го скликання та їхнє функціональне навантаження, зокрема, дискусія велася щодо комітету з прав людини. Про це повідомив політичний експерт Володимир Кацман, який висувався під №71 у виборчому списку партії "ОПЗЖ", передає кореспондент УНН.
"На підготовчій групі знову йшли по переліку комітетів та їх функціональних зобов’язаннях. Коли дійшли до комітету з прав людини, виникла дискусія, яка тривала десь пів години. Далі йдуть по переліку, по функціональному навантаженню на комітети", - сказав Кацман.
За його словами, комітети не об’єднували і їх кількість залишилася незмінною – 23 комітети. Також експерт повідомив, що питання виділення комітетів опозиції ще не піднімалося.
"Питання поки що не йшлося про те, що віддають, а що не віддають", – сказав Кацман.
Нагадаємо, за словами голови партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, цій партії мають відійти 60% керівних позицій у комітетах.