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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - амбассадор Украины в сфере цифровой дипломатии

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - амбассадор Украины в сфере цифровой дипломатии

Киев  •  УНН

 • 5023 просмотра

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МИД Украины наградило разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2 званием почетного амбассадора в сфере цифровой дипломатии. Игра стала символом несокрушимости и продала более 1 млн копий за первые 36 часов.

23 декабря прошло торжественное вручение премии «Почетный посол Украины 2024» от Министерства иностранных дел Украины. Компания-разработчик игры S.T.A.L.K.E.R 2, GSC Game World Максима Криппы, получила награду почетного амбассадора Украины в сфере цифровой дипломатии, передает УНН.

S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили за вклад в глобальную популяризацию Украины. Игра стала не только символом несокрушимости украинского народа, ведь создавалась во время полномасштабного вторжения, но и культурным достоянием: она содержит много цифровизированных элементов украинской архитектуры, надписей с национальными мотивами, книг, озвучена на украинском языке в сопровождении народных и современных украинских песен.

«Спасибо за такую большую честь и признание. Горжусь быть частью команды GSC Game World. Благодарен ВСУ за возможность творить и работать на пользу нашей Родины», - выразил свою благодарность владелец компании Максим Криппа.

Напомним, что 20 ноября GSC Game World представила вторую версию видео игры S.T.A.L.K.E.R., сюжет которой происходит в фантазийном постапокалиптическом мире в Чернобыльской зоне. Игру с восторгом восприняли по всему миру: за первые 36 часов было продано более 1 миллиона копий, а пользователи Twitch провели более 20 млн часов за просмотром стримов игры.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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