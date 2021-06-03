Стала известна тройка самых агропредприятий Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Агропромышленный комплекс занимает третье место по доходам среди отраслей экономики Украины в 2020 году, указывает AgroPortal.ua, ссылаясь на соответствующий рейтинг.
В тройку лидеров вошли компании "Кернел-Трейд" Андрея Веревского, "МХП" Юрия Косюка и "Нибулон" Алексея Вадатурского.
Расположение их в рейтинге самых прибыльных компаний Украины следующее:
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- "Кернел-Трейд" (5 место, выручка 67,4 млрд грн)
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- МХП - 23 место, 35,97 млрд грн;
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- "Нибулон" - 34 место, 25,84 млрд грн;
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Дополнение
Компания "МХП" Косюка начала экспорт украинской курятины в Великобританию. В целом география экспорта компании составляет более 80 стран мира. МХП считается крупнейшим в Украине экспортером курятины. Кроме того компания владеет производственными активами в Европе.