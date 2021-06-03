Стала відома трійка найприбутковіших агрокомпаній України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Агропромисловий комплекс займає третє місце за доходами серед галузей економіки України в 2020 році, вказує AgroPortal.ua, посилаючись на відповідний рейтинг.
У трійку лідерів увійшли компанії “Кернел-Трейд” Андрія Веревського, “МХП” Юрія Косюка і “Нібулон” Олексія Вадатурського.
Розташування їх в рейтингу найприбутковіших компаній України наступне:
-
- “Кернел-Трейд” (5 місце, виручка 67,4 млрд грн)
-
- МХП — 23 місце, 35,97 млрд грн;
-
- “Нібулон” — 34 місце, 25,84 млрд грн;
-
Доповнення
Компанія “МХП” Косюка почала експорт української курятини до Великої Британії. В цілому географія експорту компанії становить понад 80 країн світу. МХП вважається найбільшим в Україні експортером курятини. Окрім того компанія володіє виробничими активами в Європі.