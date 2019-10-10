Стала известна дата визита Зеленского в Латвию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Латвийскую Республику 16 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"16 октября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Латвийскую Республику. В ходе визита запланированы встречи Главы государства с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером Сейма (парламента) Латвии Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом", - говорится в сообщении.
Планируется, что в Риге Зеленский также встретится с представителями украинской общины в Латвии.
Напомним, недавно Латвия призвала Украину выполнить свои обязательства по оптимизации делового климата в стране, особенно в сфере правосудия и борьбы с коррупцией.