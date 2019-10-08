Латвія закликала Україну виконати зобов'язання у сфері правосуддя і боротьби з корупцією
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Латвія закликала Україну виконати свої зобов'язання щодо оптимізації ділового клімату в країні, особливо у сфері правосуддя і боротьби з корупцією. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Латвії за результатами візиту глави латвійського МЗС Едгарса Рінкевичса в Україну, передає УНН.
"На зустрічі (Рінкевичса - ред.) з прем'єр-міністром Гончаруком офіційні особи відзначили хороше ділове співробітництво. Водночас, міністр закордонних справ Латвії закликав українську сторону виконати свої зобов'язання щодо оптимізації ділового клімату в країні, особливо у сфері правосуддя і боротьби з корупцією", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на наступному тижні повинен відвідати Латвію.