Латвія закликала Україну виконати зобов'язання у сфері правосуддя і боротьби з корупцією

"На зустрічі (Рінкевичса - ред.) з прем'єр-міністром Гончаруком офіційні особи відзначили хороше ділове співробітництво. Водночас, міністр закордонних справ Латвії закликав українську сторону виконати свої зобов'язання щодо оптимізації ділового клімату в країні, особливо у сфері правосуддя і боротьби з корупцією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на наступному тижні повинен відвідати Латвію.