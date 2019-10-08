Латвия призвала Украину выполнить обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией

"На встрече (Ринкевичса – ред.) с премьер-министром Гончаруком официальные лица отметили хорошее деловое сотрудничество. В то же время, министр иностранных дел Латвии призвал украинскую сторону выполнить свои обязательства по оптимизации делового климата в стране, особенно в области правосудия и борьбы с коррупцией", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе должен посетить Латвию.