Стала відома дата візиту Зеленського до Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку 16 жовтня. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Глави держави.
"16 жовтня Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку. Під час візиту заплановані зустрічі Глави держави з президентом Латвії Егілсом Левітсом, спікером Сейму (парламенту) Латвії Інарою Мурнієце та прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем",- йдеться в повідомленні.
Планується, що у Ризі Зеленський також зустрінеться з представниками української громади в Латвії.
Нагадаємо, нещодавно Латвія закликала Україну виконати свої зобов'язання щодо оптимізації ділового клімату в країні, особливо у сфері правосуддя і боротьби з корупцією.