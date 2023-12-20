ССО скорректировали огонь HIMARS по вражескому "Граду": уничтожен дотла
Киев • УНН
Украинские спецназовцы на юге нанесли удары из ПТРК "Град", уничтожив вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и склад боеприпасов.
Силы специальных операций ВСУ на Южном направлении скорректировали огонь HIMARS по вражеской системе БМ-21 "Град", а также по складу реактивных снарядов, сообщила пресс-служба ССО в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Во время ведения разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", а также полевой склад реактивных снарядов. Операторы ССО скорректировали по вражеским целям огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны", - говорится в сообщении.
В результате огневого поражения склад БК и БМ-21 "Град" противника уничтожен полностью.
Напомним,
Над Днепропетровщиной украинские военные сбили управляемую авиационную ракету Х-59.
ССО скорректировали огонь HIMARS по вражескому "Граду": уничтожен дотла
Украинские спецназовцы на юге нанесли удары из ПТРК "Град", уничтожив вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и склад боеприпасов.
Boeing кружил на взлетно-посадочной полосе, на фоне шторма в Аргентине
Штормовой ветер со скоростью до 150 км/ч привел к тому, что самолет Boeing 737-700 перевернулся и столкнулся с рампой в аэропорту Буэнос-Айреса, повредив воздушное судно и нарушив график полетов. О пострадавших не сообщается.
Новое правительство Польши сменило руководство крупнейших государственных СМИ
Министр культуры Польши уволил руководителей государственных СМИ. Оппозиция выразила протест, подчеркивая необходимость для государственных СМИ оставаться антиправительственными.
На Херсонщине оккупанты устроили полигон на территории заказника - ЦНС
Россияне создали артиллерийский полигон в природном заповеднике местного значения на полуострове Карадай в оккупированной Херсонской области, повредив прибрежную растительность и места обитания птиц.
КНИИСЭ уже получил более 200 обращений по идентификации украинских военнопленных - Рувин
Директор КНИИСЭ напомнил, что в апреле этого года был подписан Меморандум о сотрудничестве между Омбудсманом и КНИИСЭ.
Украинские военные сбили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью
Воздушное командование "Восток" сбило управляемую ракету Х-59 над Днепропетровской областью, что подтвердил председатель Днепропетровской областной военной администрации.
Принудительная мобилизация рф усилила дефицит рабочей силы в оккупированном Донецке
Принудительная мобилизация оккупантов в Донецкой области обостряет дефицит рабочей силы, а дефицит водителей на 60% привел к почти полному коллапсу общественного транспорта. Оккупационная администрация ищет помощи у российских трудовых мигрантов, которые будут лишены социального статуса и гарантий.
Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепра
Городской совет Днепра лишил советского деятеля Леонида Брежнева звания "Почетный гражданин Днепра" в рамках декоммунизации города. Брежнев получил это звание в 1979 году.
"Облил себя бензином возле здания МВД": по данным росСМИ, в Нижегородской области украинец попытался совершить самосожжение
Андрей Финкевич совершил попытку самосожжения возле отделения полиции в демянске, россия, но был остановлен полицией и не пострадал. Его мотивы остаются неизвестными. Сообщается, что мужчина является гражданином Украины.
Лидер КНР заявил о желании усиливать связи с Россией
Президент Китая Си Цзиньпин стремится укрепить связи с Россией, подчеркивая важность стратегических китайско-российских отношений и стремясь активизировать сотрудничество в различных областях.