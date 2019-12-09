США остаются лидером продажи оружия в мире - отчет SIPRI
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Согласно новым данным, опубликованным сегодня, 9 декабря, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI), в 2018 году объем продаж оружия и военных услуг 100 крупнейших оборонных компаний мира увеличился на 4.6% по сравнению в 2017 годом и составил 420 млрд долларов. Об этом говорится в новом отчете SIPRI, информирует УНН.
Согласно новым данным SIPRI, по сравнению с 2002 годом (первый год, за который имеются сравнительные данные), в 2018 году общий объем продаж оружия и военных услуг увеличился на 47%.
"Американские компании доминируют в ТОП-100, наблюдается выраженная тенденция к слиянию крупных компаний. Впервые с 2002 года пятерку лидеров рейтинга занимают исключительно компании, расположенные в США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. В 2018 году общий объем продаж пяти американских компаний составил 148 млрд долларов - 35% от общего объема продаж оружия в рейтинге SIPRI ТОП-100", - говорится в сообщении.
Согласно отчету, совокупный объем продаж вооружений всех американских компаний, представленных в рейтинге, вырос на 7.2% и составил 246 млрд долларов, или 59% от общего объема продаж в рейтинге SIPRI ТОП-100.
В 2018 году ключевым событием в военной промышленности США стала растущая тенденция к консолидации оборонных компаний. Например, две из пяти ведущих компании - Northrop Grumman и General Dynamics, сделали многомиллиардные приобретение в 2018 году.
"Американские компании готовятся к новой программе модернизации вооружений, которая была объявлена в 2017 году президентом Трампом", - отмечает директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI От Флеран.
По его словам, крупные американские компании стремятся слиться, чтобы иметь возможность производить системы вооружений нового поколения и, следовательно, иметь в своем распоряжении более широкие возможности для получения новых контрактов от правительства США.
Также, по данным отчета, не изменился уровень продаж оружия от Российской Федерации, которая в 2018 году продала вооружений на 36,2 млрд долларов, а также из стран Евросоюза (незначительный рост и 102 млрд долларов прибыли).
Примечательно, что в 2018 году восемьдесят компаний рейтинга SIPRI ТОП-100 базировались в США, Европе и России. Из оставшихся 20, 6 - базировались в Японии, по 3 - в Израиле, Индии и Южной Кореи, 2 - в Турции и по 1 - в Австралии, Канаде и Сингапуре.
Как сообщалось ранее, США одобрили продажу Украине комплексов Javelin на 39 млн долларов.