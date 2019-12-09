США залишаються лідером із продажів зброї у світі - звіт SIPRI

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Згідно з новими даними, опублікованими сьогодні, 9 грудня, Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень проблем миру (SIPRI), у 2018 році обсяг продажів зброї і військових послуг 100 найбільших оборонних компаній світу збільшився на 4.6% в порівнянні в 2017 роком і склав 420 млрд доларів. Про це йдеться у новому звіті SIPRI, інформує УНН.