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США залишаються лідером із продажів зброї у світі - звіт SIPRI

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Згідно з новими даними, опублікованими сьогодні, 9 грудня, Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень проблем миру (SIPRI), у 2018 році обсяг продажів зброї і військових послуг 100 найбільших оборонних компаній світу збільшився на 4.6% в порівнянні в 2017 роком і склав 420 млрд доларів. Про це йдеться у новому звіті SIPRI, інформує УНН.

Згідно з новими даними SIPRI, у порівнянні з 2002 роком (перший рік, за який наявні порівняльні дані), у 2018 році загальний обсяг продажів зброї і військових послуг збільшився на 47%.

"Американські компанії домінують в ТОП-100, спостерігається виражена тенденція до злиття великих компаній. Вперше з 2002 року п'ятірку лідерів рейтингу займають виключно компанії, розташовані в США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon і General Dynamics. У 2018 році загальний обсяг продажів п'яти американських компаній склав 148 млрд доларів - 35% від загального обсягу продажів зброї в рейтингу SIPRI ТОП-100", - йдеться у повідомленні.

Згідно звіту, сукупний обсяг продажів озброєнь всіх американських компаній, представлених в рейтингу, зріс на 7.2% і склав 246 млрд доларів, або 59% від загального обсягу продажів в рейтингу SIPRI ТОП-100.

У 2018 році ключовою подією у військовій промисловості США стала зростаюча тенденція до консолідації оборонних компаній. Наприклад, дві з п'яти провідних компанії - Northrop Grumman і General Dynamics, зробили багатомільярдні придбання у 2018 році.

"Американські компанії готуються до нової програми модернізації озброєнь, яка була оголошена у 2017 році президентом Трампом", - зазначає директор Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Од Флеран.

За його словами, великі американські компанії прагнуть злитися, щоб мати можливість виробляти системи озброєнь нового покоління і, отже, мати у своєму розпорядженні більш широкі можливості для отримання нових контрактів від уряду США.

Також, за даними звіту, не змінився рівень продажів зброї від Російської Федерації, яка у 2018 році продала озброєння на 36,2 млрд доларів, а також з країн Євросоюзу (незначний ріст і 102 млрд доларів прибутку).

Примітно, що у 2018 році вісімдесят компаній рейтингу SIPRI ТОП-100 базувалися в США, Європі та Росії. З решти 20, 6 - базувалися в Японії, по 3 - в Ізраїлі, Індії та Південній Кореї, 2 - в Туреччині і по 1 - в Австралії, Канаді та Сінгапурі.

Як повідомлялося раніше, США схвалили продаж Україні комплексів Javelin на 39 млн доларів.

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