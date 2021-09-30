США призвали лидера боснийских сербов прекратить "сепаратистскую риторику"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Заместитель помощника госсекретаря Габриэль Эскобар предупредил лидера боснийских сербов Додика, что его угрозы отделиться от Боснии могут привести к экономической изоляции сербов, которые составляют почти треть населения Боснии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters и AFP NEWS.
Детали
Соединенные Штаты предупредили, что угрозы боснийских сербов отделиться от Боснии нарушают мирное соглашение 1990-х годов и приведут лишь к "изоляции и экономическому отчаянию".
"Такие угрозы предлагают гражданам Сербской Республики не что иное, как изоляцию и экономическое отчаяние", - заявил Эскобар.
Предупреждение прозвучало всего через несколько дней после того, как сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что боснийские сербы хотят сформировать свою собственную армию в течение нескольких месяцев.
Но американский дипломат Габриэль Эскобар предупредил Додика, что "угрозы отделения и отката реформ государственных институтов" нарушат соглашение при посредничестве Вашингтона, что положило конец войне в Боснии.
Эскобар также "подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины как единой страны".
Дополнение
После окончания войны 1992-1995 годов Босния состоит из двух полунезависимых половин - Сербской Республики и Мусульманско-хорватской федерации. Их связывают слабые центральные институты, включая президентство и объединенную армию. Боснийская армия была создана в 2006 году под давлением международного сообщества и в настоящее время насчитывает около 10 тысяч солдат и гражданских служащих. Ее создание рассматривалось как решающий шаг к территориальной целостности Боснии.
Додик и раньше часто призывал к отделению Сербской Республики, утверждая, что Босния была "экспериментом международного сообщества" и "невозможной, навязанной страной".
Война Боснии 1992-1995 годов между хорватами, мусульманами и сербами унесла жизни около 100 тысяч человек. Война была завершена Дейтонским мирным соглашением при посредничестве США.