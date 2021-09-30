США закликали лідера боснійських сербів припинити "сепаратистську риторику"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Заступник помічника держсекретаря Габріель Ескобар попередив лідера боснійських сербів Додіка, що його погрози відокремитися від Боснії можуть призвести до економічної ізоляції сербів, які становлять майже третину населення Боснії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters та AFP NEWS.
Деталі
Сполучені Штати попередили, що погрози боснійських сербів відокремитися від Боснії порушують мирну угоду 1990-х років і приведуть лише до "ізоляції і економічного відчаю".
"Такі загрози пропонують громадянам Сербської Республіки не що інше, як ізоляцію і економічний відчай", - заявив Ескобар.
Попередження прозвучало всього через кілька днів після того, як сербський член Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік повідомив, що боснійські серби хочуть сформувати свою власну армію протягом декількох місяців.
Але американський дипломат Габріель Ескобар попередив Додіка, що "загрози відділення і відкату реформ державних інститутів" порушать угоду за посередництва Вашингтона, що поклала край війні в Боснії.
Ескобар також "підтвердив тверду прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності Боснії і Герцеговини як єдиної країни".
Доповнення
Після закінчення війни 1992-1995 років Боснія складається з двох напівнезалежних половин - Сербської Республіки і Мусульмансько-хорватської федерації. Їх пов'язують слабкі центральні інститути, включаючи президентство і об'єднану армію. Боснійська армія була створена в 2006 році під тиском міжнародної спільноти і в даний час налічує близько 10 тисяч солдатів і цивільних службовців. Її створення розглядалося як вирішальний крок до територіальної цілісності Боснії.
Додік і раніше часто закликав до відокремлення Сербської Республіки, стверджуючи, що Боснія була "експериментом міжнародної спільноти" і "неможливою, нав'язаною країною".
Війна Боснії 1992-1995 років між хорватами, мусульманами і сербами забрала життя близько 100 тисяч осіб. Війна була завершена Дейтонською мирною угодою за посередництва США.