США ввели санкции против космических агентств Ирана

В черный список внесли Иранское космическое агентство, Центр космических исследований и Научно-исследовательский институт астронавтики.

"Соединенные Штаты не позволят Ирану использовать свою космическую программу для прикрытия программ разработки баллистических ракет", - заявил государственный секретарь Майк Помпео.

Напомним, США объявили о санкциях в отношении двух сетей компаний, связанных с властями Ирана и таких, которые помогают, по данным Минфина, Тегерану в разработке оружия массового поражения.