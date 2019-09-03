США ввели санкции против космических агентств Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство финансов США ввело санкции против космического агентства Ирана и двух связанных с ним исследовательских институтов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
В черный список внесли Иранское космическое агентство, Центр космических исследований и Научно-исследовательский институт астронавтики.
"Соединенные Штаты не позволят Ирану использовать свою космическую программу для прикрытия программ разработки баллистических ракет", - заявил государственный секретарь Майк Помпео.
Напомним, США объявили о санкциях в отношении двух сетей компаний, связанных с властями Ирана и таких, которые помогают, по данным Минфина, Тегерану в разработке оружия массового поражения.