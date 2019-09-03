США ввели санкції проти космічних агентств Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство фінансів США ввело санкції проти космічного агентства Ірану і двох пов’язаних з ним дослідних інститутів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
У чорний список внесли Іранське космічне агентство, Центр космічних досліджень та Науково-дослідний інститут астронавтики.
"Сполучені Штати не дозволять Ірану використовувати свою космічну програму для прикриття програм розробки балістичних ракет", — заявив державний секретар Майк Помпео.
Нагадаємо, США оголосили про санкції щодо двох мереж компаній, пов’язаних з владою Ірану та таких, що допомогають, за даними Мінфіну, Тегерану в розробці зброї масового ураження.