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США ввели санкції проти космічних агентств Ірану

США ввели санкції проти космічних агентств Ірану

Київ • УНН

 • 6861 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство фінансів США ввело санкції проти космічного агентства Ірану і двох пов’язаних з ним дослідних інститутів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

У чорний список внесли Іранське космічне агентство, Центр космічних досліджень та Науково-дослідний інститут астронавтики.

"Сполучені Штати не дозволять Ірану використовувати свою космічну програму для прикриття програм розробки балістичних ракет", — заявив державний секретар Майк Помпео.

Нагадаємо, США оголосили про санкції щодо двох мереж компаній, пов’язаних з владою Ірану та таких, що допомогають, за даними Мінфіну, Тегерану в розробці зброї масового ураження.

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