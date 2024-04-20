США ввели санкции против компаний Китая и Белоруссии за поставки оборудования Пакистану

Госдепартамент США объявил о санкциях в отношении Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), а также трех китайских компаний. Утверждается, что они передали Пакистану оборудование для ракет, передает УНН.

Детали

Под санкции, кроме Минского завода колесных тягачей, попали:

Xi'an Longde Technology Development Company Limited,

Tianjin Creative Source International Trade Co,

Ltd и Granpect Co. Ltd.

Решение объясняется "передачей изделий, применяемых в ракетах, для программы Пакистана по разработке баллистических ракет, включая программу по созданию ракет большой дальности".

Компании, как утверждается, участвовали в деятельности или сделках, которые "существенно способствовали или создавали риск существенного содействия распространению оружия массового уничтожения или средств их доставки, включая любые усилия по производству, приобретению, владению, разработке, транспортировке, передаче или использованию таких предметов Пакистаном".

Дополнение

В Пакистане в начале марта присягнул новый премьер-министр Шахбаз Шариф. Среди приоритетов нового коалиционного правительства - восстановление отношений с США.

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