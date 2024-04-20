США ввели санкции против компаний Китая и Белоруссии за поставки оборудования Пакистану

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  103641 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  95127 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  70983 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  99376 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205918 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236405 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232671 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  338477 просмотра

США ввели санкции против компаний Китая и Белоруссии за поставки оборудования Пакистану

США ввели санкции против Минского завода колесных тягачей из Беларуси и трех китайских компаний за то, что они якобы предоставляли ракетное оборудование для пакистанской программы баллистических ракет.

Война •   •  2852 просмотра
США ввели санкции против компаний Китая и Белоруссии за поставки оборудования Пакистану

В Донецкой области слышны звуки взрывов

В Покровском районе Донецкой области прогремели взрывы, что заставило власти напомнить жителям о необходимости соблюдать правила безопасности и укрыться в укрытиях.

Общество •   •  3817 просмотра
В Донецкой области слышны звуки взрывов

В Калужской области рф после падения БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура

Катастрофы БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в Калужской и Брянской областях России.

Война •   •  3801 просмотра
В Калужской области рф после падения БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура

Марта Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Германии

Марта Костюк победила третью ракетку мира Коко Гауфф в захватывающем трехсетовом четвертьфинальном матче и вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

спорт •   •  3786 просмотра
Марта Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Германии

КНДР провела испытания новой зенитной ракеты

Северная Корея испытала боеголовку крылатой ракеты и новую зенитную ракету.

Война •   •  5635 просмотра
КНДР провела испытания новой зенитной ракеты

В Брянской области РФ после падения сбитого дрона загорелся энергообъект

Обломки беспилотника упали на объект энергетической инфраструктуры в Брянской области России, вызвав пожар.

Война •   •  5376 просмотра
В Брянской области РФ после падения сбитого дрона загорелся энергообъект

Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Китай сейчас является основным поставщиком сырья и компонентов для российского военно-промышленного комплекса, помогая России восстановить свою оборонно-промышленную базу, несмотря на санкции и экспортный контроль.

Война •   •  6955 просмотра
Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен

Комитет МВФ не смог написать совместное коммюнике на фоне разногласий по войнам

Комитет Международного валютного фонда не смог опубликовать совместное коммюнике из-за разногласий между членами относительно войн на Ближнем Востоке и в Украине, зато опубликовал заявление главы МВФ, в котором признал экономические риски, связанные с глобальными конфликтами.

Война •   •  9249 просмотра
Комитет МВФ не смог написать совместное коммюнике на фоне разногласий по войнам

В Украине погиб российский "военкор" Семен Еремин

Российский "военный корреспондент" газеты "Известия" Семен Еремин погиб во время войны в Украине.

Общество •   •  14273 просмотра
В Украине погиб российский "военкор" Семен Еремин

Пентагон готовится отправить в Украину артиллерию и противовоздушную оборону - Politico

Пентагон готовится быстро утвердить пакет вооружений для Украины, который включает необходимое артиллерийское оборудование и средства противовоздушной обороны, как только Конгресс проголосует за дополнительное финансирование для Украины.

Война •   •  15208 просмотра
Пентагон готовится отправить в Украину артиллерию и противовоздушную оборону - Politico