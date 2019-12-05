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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 100810 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 62724 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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6 марта, 07:39 • 114358 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 145483 просмотра

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США ввели новые санкции против России

США ввели новые санкции против России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Министерство финансов США сообщило о внесении в санкционный список двух граждан России, которых власти страны обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, передает УНН.

Соединенные Штаты ввели санкции против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, которых власти страны обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp.

Так, согласно документу, санкции вводятся за вредоносную деятельность в киберсфере.

Минфин США также сообщил, что деятельность Evil Corp нанесла ущерб в размере 100 млн долл.

В свою очередь Минюст США утверждает, что российский хакер пытался украсть 220 млн долл. с банковских счетов.

Напомним, США ввели санкции против иранского министра за интернет-цензуру.

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