США запровадили нові санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністерство фінансів США повідомило про внесення до списку санкцій двох громадян Росії, яких влада країни звинувачує в шахрайстві з програмним забезпеченням для комп'ютерів, передає УНН.
Сполучені Штати ввели санкції проти росіян Максима Якубця і Ігоря Турашева, яких влада країни звинувачує в шахрайстві з програмним забезпеченням для комп'ютерів, а також ще низки фізичних і юридичних осіб, пов'язаних, на думку Вашингтона, з хакерською групою Evil Corp.
Так, згідно з документом, санкції вводяться за шкідливу діяльність в кіберсфері.
Мінфін США також повідомив, що діяльність Evil Corp завдала шкоди в розмірі 100 млн дол.
У свою чергу Мін'юст США стверджує, що російський хакер намагався вкрасти 220 млн дол. з банківських рахунків.
Нагадаємо, США ввели санкції проти іранського міністра за інтернет-цензуру.