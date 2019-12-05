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США запровадили нові санкції проти Росії

США запровадили нові санкції проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністерство фінансів США повідомило про внесення до списку санкцій двох громадян Росії, яких влада країни звинувачує в шахрайстві з програмним забезпеченням для комп'ютерів, передає УНН.

Сполучені Штати ввели санкції проти росіян Максима Якубця і Ігоря Турашева, яких влада країни звинувачує в шахрайстві з програмним забезпеченням для комп'ютерів, а також ще низки фізичних і юридичних осіб, пов'язаних, на думку Вашингтона, з хакерською групою Evil Corp.

Так, згідно з документом, санкції вводяться за шкідливу діяльність в кіберсфері.

Мінфін США також повідомив, що діяльність Evil Corp завдала шкоди в розмірі 100 млн дол.

У свою чергу Мін'юст США стверджує, що російський хакер намагався вкрасти 220 млн дол. з банківських рахунків.

Нагадаємо, США ввели санкції проти іранського міністра за інтернет-цензуру.

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