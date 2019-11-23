США ввели санкции против иранского министра за интернет-цензуру
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против министра связи Ирана за его роль в "широкомасштабной интернет-цензуре" во время протестов в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщило 22 ноября Министерство финансов США, любую собственность Мохаммада Джавада Азари-Джахроми под юрисдикцией США будет заблокирован.
По данным властей Ирана, в настоящее время интернет-связь в некоторых провинциях вернули после практически полной блокировки.
За день до этого государственный секретарь США Майк Помпео призвал иранцев присылать США видео, фото и другую информацию, "которая документирует жесткие действия со стороны режима" по отношению к протестующим.
"США покажут эти злоупотребления и введут санкции", - написал Помпео в Twitter 21 ноября.
Президент Ирана Хассан Роухани 20 ноября заявил о "победе над заговором врагов". Так на заседании правительства, которое транслировалось по телевидению, он прокомментировал подавления массовых протестов в стране, которые вспыхнули в связи с повышением цен на топливо.
По словам Роухани, протесты были частью "заговора" иностранных врагов Ирана - Саудовской Аравии, Израиля и США.
Напомним, Белый дом выступил в поддержку протестующих в Иране.