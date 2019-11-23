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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 44543 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109124 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 101020 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108252 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118670 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147800 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148323 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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США ввели санкции против иранского министра за интернет-цензуру

США ввели санкции против иранского министра за интернет-цензуру

Киев  •  УНН

 • 14560 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против министра связи Ирана за его роль в "широкомасштабной интернет-цензуре" во время протестов в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщило 22 ноября Министерство финансов США, любую собственность Мохаммада Джавада Азари-Джахроми под юрисдикцией США будет заблокирован.

По данным властей Ирана, в настоящее время интернет-связь в некоторых провинциях вернули после практически полной блокировки.

За день до этого государственный секретарь США Майк Помпео призвал иранцев присылать США видео, фото и другую информацию, "которая документирует жесткие действия со стороны режима" по отношению к протестующим.

"США покажут эти злоупотребления и введут санкции", - написал Помпео в Twitter 21 ноября.

Президент Ирана Хассан Роухани 20 ноября заявил о "победе над заговором врагов". Так на заседании правительства, которое транслировалось по телевидению, он прокомментировал подавления массовых протестов в стране, которые вспыхнули в связи с повышением цен на топливо.

По словам Роухани, протесты были частью "заговора" иностранных врагов Ирана - Саудовской Аравии, Израиля и США.

Напомним, Белый дом выступил в поддержку протестующих в Иране.

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