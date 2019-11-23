США запровадили санкції проти іранського міністра за інтернет-цензуру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти міністра зв’язку Ірану за його роль у "широкомасштабній інтернет-цензурі" під час протестів у країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Як повідомило 22 листопада Міністерство фінансів США, будь-яку власність Мохаммада Джавада Азарі-Джахромі під юрисдикцією США буде заблоковано.
За даними влади Ірану, на даний час інтернет-зв’язок у деяких провінціях повернули після практично повного блокування.
За день до цього державний секретар США Майк Помпео закликав іранців присилати США відео, фото й іншу інформацію, "яка документує жорсткі дії з боку режиму" щодо протестувальників.
"США покажуть ці зловживання і запровадять санкції", – написав Помпео у Twitter 21 листопада.
Президент Ірану Хассан Роугані 20 листопада заявив про "перемогу над змовою ворогів". Так на засіданні уряду, яке транслювалося по телебаченню, він прокоментував придушення масових протестів у країні, які спалахнули у зв’язку з підвищенням цін на паливо.
За словами Роугані, протести були частиною "змови" іноземних ворогів Ірану – Саудівської Аравії, Ізраїлю і США.
Нагадаємо, Білий дім виступив на підтримку протестуючих в Ірані.