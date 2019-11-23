США запровадили санкції проти іранського міністра за інтернет-цензуру

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти міністра зв’язку Ірану за його роль у "широкомасштабній інтернет-цензурі" під час протестів у країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.