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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США отреагировали на отзыв посла Франции: хотят "успокоить" Париж на встрече в ООН

Киев  •  УНН

 • 16371 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Госдепартамент США заявил о том, что Америка надеется на Генассамблее ООН провести встречу с представителями Франции на фоне отзыва французского посла на консультации из-за срыва военного контракта по производству подводных лодок. Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает УНН.

Цитата:

"Мы надеемся продолжить обсуждение этого вопроса на высшем уровне в ближайшие дни, в том числе на Генассамблее ООН на следующей неделе, в соответствии с нашим тесным двусторонним партнерством и приверженностью сотрудничеству по ряду вопросов, включая Индо-Тихоокеанский регион", - заявил Прайс.

Детали

В Госдепе США добавили, что государство поддерживает "тесный контакт" с Францией и понимает ее позицию.

"Мы поддерживаем тесный контакт с нашими французскими союзниками. Мы понимаем их позицию и знаем об их планах отозвать посла Этьена в Париж для консультаций... Франция - жизненно важный партнер и наш старейший союзник, и мы придаем большое значение нашим отношениям", - добавил Прайс.

Контекст

Ранее США, Великобритания и Австралия договорились о партнерстве в сфере обороны и безопасности - AUKUS , в рамках которого Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подводных лодок и станет седьмой страной в мире, у которой появится такой флот. После объявления о создании альянса с США и Британией Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставках ей французских субмарин с обычным двигателем.

В среду президент США Джо Байден заявил, что эти договоренности "широко рассматриваются, как попытка противодействовать влиянию Китая в Южно-Китайском море".

17 сентября на фоне разногласий по новому соглашению о безопасности AUKUS посольство Франции отменило прием в Вашингтоне, приуроченный к годовщине решающей морской битвы в американской войне за независимость.

Также правительство Франции заявило о решении отозвать для консультаций своих послов из США и Австралии из-за потери военного контракта по производству подводных лодок на десятки миллиардов долларов.

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