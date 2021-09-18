США відреагували на відкликання посла Франції: хочуть "заспокоїти" Париж на зустрічі в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Держдепартамент США заявив про те, що Америка сподівається на Генасамблеї ООН провести зустріч з представниками Франції на тлі відкликання французького посла на консультації через зрив військового контракту з виробництва підводних човнів. Про це в своєму Twitter написав прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє УНН.
Цитата:
"Ми сподіваємося продовжити обговорення цього питання на вищому рівні в найближчі дні, в тому числі на Генасамблеї ООН наступного тижня, у відповідності з нашим тісним двостороннім партнерством і прихильністю співпраці з низки питань, включаючи Індо-Тихоокеанський регіон", - заявив Прайс.
Деталі
У Держдепі США додали, що держава підтримує "тісний контакт" з Францією і розуміє її позицію.
"Ми підтримуємо тісний контакт з нашими французькими союзниками. Ми розуміємо їхню позицію і знаємо про їх плани відкликати посла Етьєна в Париж для консультацій... Франція - життєво важливий партнер і наш давній союзник, і ми надаємо великого значення нашим відносинам", - додав Прайс.
Контекст
Раніше США, Велика Британія і Австралія домовилися про партнерство в сфері оборони і безпеки - AUKUS, в межах якого Австралія отримає від союзників технології будівництва атомних підводних човнів і стане сьомою країною в світі, у якої з'явиться такий флот. Після оголошення про створення альянсу з США і Британією Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй французьких субмарин зі звичайним двигуном.
У середу президент США Джо Байден заявив, що ці домовленості "широко розглядаються, як спроба протидіяти впливу Китаю в Південно-Китайському морі".
17 вересня на тлі розбіжностей щодо нової угоди про безпеку AUKUS посольство Франції скасувало прийом у Вашингтоні, приурочений до річниці вирішальною морський битви в американській війні за незалежність.
Також уряд Франції заявив про рішення відкликати для консультацій своїх послів із США та Австралії через втрату військового контракту з виробництва підводних човнів на десятки мільярдів доларів.