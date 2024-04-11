США выделили 138 млн долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны Украины - посол
Киев • УНН
Соединенные Штаты предоставят Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем противовоздушной обороны, чтобы помочь поддержать эффективность противовоздушной обороны Украины против непрекращающихся атак россии.
США предоставит Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем ПВО. Об этом сообщила посол США Бриджит Бринк в соцсети Х, передает УНН.
"Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем ПВО. Это финансирование поможет поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины перед лицом неустанных атак россии на энергетическую сеть и украинский народ", - сообщила Бринк.
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Напомним,
За минувшие сутки российские войска атаковали 111 населенных пунктов и 71 объект инфраструктуры в 13 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.
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