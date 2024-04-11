США выделили 138 млн долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны Украины - посол

США предоставит Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем ПВО. Об этом сообщила посол США Бриджит Бринк в соцсети Х, передает УНН.

"Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем ПВО. Это финансирование поможет поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины перед лицом неустанных атак россии на энергетическую сеть и украинский народ", - сообщила Бринк.

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Напомним,

За минувшие сутки российские войска атаковали 111 населенных пунктов и 71 объект инфраструктуры в 13 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.