США в ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют о переброске РФ тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Об этом сообщила исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розеншток-Силлер, передает УНН со ссылкой на миссию США при ОБСЕ.
Цитата:
"Несмотря на то, что Россия объявила о сокращении своих сил вдоль границы с Украиной, Россия недавно перебросила в Крым элементы десантно-штурмовой авиации, наряду с боевыми танками Т-72Б3, 120-мм минометами, 122-мм пушками и бронетехникой, среди прочего оборудования и техники. Более того, Россия продолжает призывать в армию тысячи молодых жителей Крыма", - заявила Розеншток-Силлер.
Также она призвала Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить всех украинских политических заключенных, которых она удерживает.
"Мы также призываем Россию прекратить милитаризацию и оккупацию Крыма и вывести все свои силы и технику с востока Украины", - добавила она.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на данный момент не наблюдается реального уменьшения российского военного контингента и техники у границ Украины, он уменьшен примерно на 3,5 тыс. человек только во временно оккупированном Крыму.
Контекст
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила возле границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.
Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда внимательна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.
Зеленский после этого сообщал о медленном отводе сил РФ от границы, видит опасность.