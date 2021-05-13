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США в ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым

Киев • УНН

 • 16169 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют о переброске РФ тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Об этом сообщила исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розеншток-Силлер, передает УНН со ссылкой на миссию США при ОБСЕ.

США в ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым

Цитата:

"Несмотря на то, что Россия объявила о сокращении своих сил вдоль границы с Украиной, Россия недавно перебросила в Крым элементы десантно-штурмовой авиации, наряду с боевыми танками Т-72Б3, 120-мм минометами, 122-мм пушками и бронетехникой, среди прочего оборудования и техники. Более того, Россия продолжает призывать в армию тысячи молодых жителей Крыма", - заявила Розеншток-Силлер.

Также она призвала Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить всех украинских политических заключенных, которых она удерживает.

"Мы также призываем Россию прекратить милитаризацию и оккупацию Крыма и вывести все свои силы и технику с востока Украины", - добавила она.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на данный момент не наблюдается реального уменьшения российского военного контингента и техники у границ Украины, он уменьшен примерно на 3,5 тыс. человек только во временно оккупированном Крыму.

Контекст

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила возле границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда внимательна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

Зеленский после этого сообщал о медленном отводе сил РФ от границы, видит опасность.

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