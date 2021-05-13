США в ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У місії США при Організації з безпеки і співпраці в Європі заявляють про перекидання РФ важких видів озброєння до окупованого Криму. Про це повідомила виконуючий обов'язки заступника голови місії США при ОБСЄ Елізабет Розеншток-Сіллер, передає УНН з посиланням на місію США при ОБСЄ.
Цитата:
"Не дивлячись на те, що Росія оголосила про скорочення своїх сил уздовж кордону з Україною, Росія недавно перекинула до Криму елементи десантно-штурмової авіації, поряд з бойовими танками Т-72Б3, 120-мм мінометами, 122-мм гарматами і бронетехнікою, серед іншого обладнання та техніки. Більш того, Росія продовжує призивати в армію тисячі молодих жителів Криму", - заявила Розеншток-Сіллер.
Також вона закликала Росію припинити репресії в Криму і звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких вона утримує.
"Ми також закликаємо Росію припинити мілітаризацію та окупацію Криму і вивести всі свої сили і техніку зі сходу України", - додала вона.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на даний момент не спостерігається реального зменшення російського військового контингенту і техніки біля кордонів України, він зменшений приблизно на 3,5 тис. осіб тільки в тимчасово окупованому Криму.
Контекст
Україна в кінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС і України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.
Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях "контрольними перевірками". Москва 22 квітня оголосила про відвід військ.
Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, однак вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності і деескалації ситуації на Донбасі.
Зеленський після цього повідомляв про повільне відведення сил РФ від кордону, бачить небезпеку.