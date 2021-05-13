США в ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння до окупованого Криму

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 12520 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 36331 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 85674 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 171030 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 202101 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 178224 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 170344 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115095 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89572 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 232510 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 79573 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 96501 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 13980 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 38852 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 19464 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 200520 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 232464 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 321689 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 484276 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 466448 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 3076 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 6382 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 39070 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 47113 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 51541 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

США в ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння до окупованого Криму

Київ • УНН

 • 16169 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. У місії США при Організації з безпеки і співпраці в Європі заявляють про перекидання РФ важких видів озброєння до окупованого Криму. Про це повідомила виконуючий обов'язки заступника голови місії США при ОБСЄ Елізабет Розеншток-Сіллер, передає УНН з посиланням на місію США при ОБСЄ.

США в ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння до окупованого Криму

Цитата:

"Не дивлячись на те, що Росія оголосила про скорочення своїх сил уздовж кордону з Україною, Росія недавно перекинула до Криму елементи десантно-штурмової авіації, поряд з бойовими танками Т-72Б3, 120-мм мінометами, 122-мм гарматами і бронетехнікою, серед іншого обладнання та техніки. Більш того, Росія продовжує призивати в армію тисячі молодих жителів Криму", - заявила Розеншток-Сіллер.

Також вона закликала Росію припинити репресії в Криму і звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких вона утримує.

"Ми також закликаємо Росію припинити мілітаризацію та окупацію Криму і вивести всі свої сили і техніку зі сходу України", - додала вона.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на даний момент не спостерігається реального зменшення російського військового контингенту і техніки біля кордонів України, він зменшений приблизно на 3,5 тис. осіб тільки в тимчасово окупованому Криму.

Контекст

Україна в кінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС і України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях "контрольними перевірками". Москва 22 квітня оголосила про відвід військ.

Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, однак вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності і деескалації ситуації на Донбасі.

Зеленський після цього повідомляв про повільне відведення сил РФ від кордону, бачить небезпеку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$259.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27