США ответили на заявление Лаврова о «красных линиях» России

Государственный департамент США ответил на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о российских «красных линиях». Соответствующее заявление во время брифинга в среду, 4 сентября, сделал представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает УНН.

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Так, российский журналист попросил Миллера прокомментировать заявление Лаврова относительно «красных линий».

«Наша поддержка Украины осуществляется через незаконную войну, которую Россия развязала против Украины. Поэтому, если Россия хочет положить конец действиям, направленным против российских солдат, лучший способ сделать это - прекратить войну и выйти из Украины», - сказал Миллер.

Напомним,

Москва призывает Вашингтон не шутить по поводу «красных линий России» при рассмотрении вопроса о поставках Украине дальнобойных ракет. Об этом сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам Лаврова, «американцы перевалили за тот порог, который сами себе обозначали».

лавров стверджує, що путін відкинув переговори з Києвом після операції на Курщині