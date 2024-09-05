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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
США ответили на заявление Лаврова о «красных линиях» России

США ответили на заявление Лаврова о «красных линиях» России

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 00:52  •  16256 просмотра

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Госдеп США призвал Россию прекратить войну в Украине в ответ на заявление Лаврова о «красных линиях». США подчеркнули, что их поддержка Украины обусловлена незаконной войной России.

Государственный департамент США ответил на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о российских «красных линиях». Соответствующее заявление во время брифинга в среду, 4 сентября, сделал представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

Так, российский журналист попросил Миллера прокомментировать заявление Лаврова относительно «красных линий».

«Наша поддержка Украины осуществляется через незаконную войну, которую Россия развязала против Украины. Поэтому, если Россия хочет положить конец действиям, направленным против российских солдат, лучший способ сделать это - прекратить войну и выйти из Украины», - сказал Миллер.

Напомним,

Москва призывает Вашингтон не шутить по поводу «красных линий России» при рассмотрении вопроса о поставках Украине дальнобойных ракет. Об этом сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам Лаврова, «американцы перевалили за тот порог, который сами себе обозначали».

лавров стверджує, що путін відкинув переговори з Києвом після операції на Курщині19 августа 2024, 15:27 • 35004 просмотра

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