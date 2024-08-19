лавров утверждает, что путин отверг переговоры с Киевом после операции на Курщине

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что российский диктатор владимир путин "четко" сказал, что ни о каких переговорах с Киевом после "вторжения в Курскую область" не может быть речи, и назвал слухами утверждения о каких-то контактах для переговоров с Киевом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Президент (российский диктатор – ред.) об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения (операция – ред.) на Курскую область, а даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах не может быть речи", - сказал лавров.

По его словам, путин сказал, что в рф безусловно дадут оценку этой ситуации чуть позже.

Довірена особа кремля: наступ ЗСУ в курській області - приниження для путіна

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что целью наступления на Курске является создание буферной зоны.

Министерство иностранных дел рф отреагировало на статью американского издания Washington Post о том, что военная операция Украины в Курской области якобы сорвала тайные переговоры между странами. Говорят, что таких переговоров не было, и напоминают о требованиях, которые выдвинул глава россии владимир путин для прекращения огня.

путин через сутки отреагировал на события в Курской области рф, обвинив "киевский режим" в очередной попытке провокаций и обвинил Украину о неизбирательной стрельбе из различных видов оружия, в том числе ракетного по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.