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США відповіли на заяву Лаврова про "червоні лінії" Росії

США відповіли на заяву Лаврова про "червоні лінії" Росії

Київ • УНН

 • 113598 перегляди

Держдеп США закликав Росію припинити війну в Україні у відповідь на заяву Лаврова про "червоні лінії". США підкреслили, що їхня підтримка України зумовлена незаконною війною Росії.

Державний департамент США відповів на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про російські "червоні лінії". Відповідну заяву під час брифінгу у середу, 4 вересня, зробив речник Держдепу Метью Міллер, передає УНН.

Деталі

Так, російський журналіст попросив Міллера прокоментувати заяву Лаврова щодо "червоних ліній".

"Наша підтримка України здійснюється через незаконну війну, яку Росія розв’язала проти України. Тож, якщо Росія хоче покласти край діям, спрямованим проти російських солдатів, найкращий спосіб зробити це – припинити війну та вийти з України", - сказав Міллер.

Нагадаємо

Москва закликає Вашингтон не жартувати з приводу "червоних ліній Росії" під час розгляду питання щодо постачання Україні далекобійних ракет. Про це сказав російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. За словами Лаврова, "американці перевалили за той поріг, який самі собі позначали".

лавров стверджує, що путін відкинув переговори з Києвом після операції на Курщині19.08.24, 18:27 • 35279 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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