США настаивают, что австрийский банк Raiffeisen должен уйти из россии: СМИ узнали подробности

Представитель министерства финансов США по вопросам контроля за иностранными активами требует от Raiffeisen Bank International уйти с российского рынка. Об этом пишет Politico, ссылаясь на новые данные после встречи помощницы министра финансов США Анны Моррис с австрийскими чиновниками и представителями Raiffeisen Bank International, передает УНН.

Детали

Представительница министерства объясняла австрийцам, что банк рискует быть отключенным из финансовой системы США, если он не будет более четко дистанцироваться от российской экономики, которая ведет войну. В конце прошлого года Управление по контролю за финансовыми активами получило полномочия, которые позволяют накладывать санкции на иностранные финансовые учреждения, которые проводят транзакциям или предоставляют любые услуги, связанные с российской военно-промышленной базой.

Исключение из долларовой системы станет катастрофой для Raiffeisen и серьезным позором для европейских властей, поскольку это будет означать, что они либо не могут, либо не хотят выполнять свою риторику по наказанию России за крупнейший захват земель в Европе за последние 80 лет.

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Райффайзен заявляет, что сократил свои операции в россии после того, как та начала полномасштабное вторжение в Украину. В частности, прекратил кредитование, наполовину сократил кредитный портфель, а также прекратил корреспондентские банковские операции, резко сузив круг лиц, с которыми он ведет там бизнес. Комиссионные доходы и сборы, которые банк получает от деятельности в России - упали на 43 процента в прошлом году.

Однако Райффайзен не желает полностью разрывать связи с россией, поскольку получает там до 60 процентов прибыли (хотя эти доходы и остаются заблокированными в россии из-за контроля за движением капитала). Поскольку перспектива быстрого завершения войны исчезла, выросли подозрения, что банк затягивает время, надеясь возродить бизнес после установления мира.

Добавим

Райффайзен настаивает на том, что делает все возможное, чтобы выйти из этой ситуации, но выбранная им стратегия выхода имеет много подводных камней. Банк намерен фактически обменять свою долю в российском подразделении на 27,8% акций Strabag SE, австрийской строительной группы, базирующейся в Австрии и работающей в Центральной и Восточной Европе. Точная механика этого обмена пока не ясна, но предполагается, что российское подразделение Райффайзен передаст эту долю австрийской материнской компании в виде дивидендов в натуральной форме.

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По подсчетам Райффайзена, если сделка пройдет так, как запланировано, он сможет сэкономить около 1,5 миллиарда евро от своих российских операций. И наоборот, в случае поспешной распродажи в угоду казначейству он может потерять все.

Проблема заключается в том, что доля Strabag до недавнего времени принадлежала металлургическому магнату Олегу Дерипаске, который находится под санкциями США и ЕС. Из-за сложностей со сменой собственника сделка затягивается.