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США настаивают, что австрийский банк Raiffeisen должен уйти из россии: СМИ узнали подробности
Министерство финансов США требует, чтобы австрийский банк Raiffeisen Bank International покинул российский рынок. Банк пытается затянуть время, надеясь выгодно распорядиться активами.
Демобилизация, отпуска и закон о мобилизации: Зеленский сделал ряд заявлений
Зеленский обсудил текущую мобилизацию в Украине, заявив, что поправки к закону о мобилизации обсуждаются в парламенте, а Генеральный штаб планирует дальнейшие мобилизационные шаги в соответствии с их запланированной динамикой.
За неделю около 60 случаев: спикер Таврического направления заявил, что враг продолжает сброс с дронов боеприпасов с химическим веществом
Российские войска использовали химическое вещество хлорпикрин около 60 раз за прошедшую неделю, причем 5 таких случаев зафиксировано на Запорожском направлении за минувшие сутки.
На крышу торгового центра белгорода "упал" дрон, территория оцеплена
Беспилотник упал на крышу торгового центра в российском белгороде, повредив легковой автомобиль и заставив власти оцепить район.
На оккупированной части Запорожья резко выросли цены из-за оккупантов - Центр нацсопротивления
Цены на товары первой необходимости растут, а зарплаты местным жителям оккупированной Россией части Запорожской области задерживают до двух месяцев из-за безработицы.
Украина заняла первое место среди стран по уровню депрессии - рейтинг
Украина занимает первое место среди стран с наибольшей долей населения с депрессией.
Столичные прокуроры пришли с обысками в КП "Плесо": что известно
По решению суда Подольская районная прокуратура Киева проводит обыски в коммунальном предприятии "Плесо" с целью выявления и фиксации информации, связанной с его деятельностью, а также отыскания оригиналов документов документооборота.
На Таврическом направлении о формировании "ударных кулаков" врага речь не идет - спикер
Российские войска не формируют "ударного кулака" для серьезного прорыва на Таврическом направлении, а численность противника остается относительно постоянной, несмотря на ротации и подкрепления.
Глава МАГАТЭ заявил, что запрет доступа украинского персонала на ЗАЭС не угрожает безопасности
Глава МАГАТЭ заявил, что запрет доступа украинского персонала на захваченную россией Запорожскую атомную электростанцию не представляет прямой угрозы безопасности.
В Воздушных силах показали, как силы ПВО отражают ночную атаку "шахедов"
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 из 22 российских беспилотников-камикадзе во время ночной атаки 12 марта. Часть дронов уничтожили воины воздушного командования "Юг".