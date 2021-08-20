США на Крымской платформе представит Дженнифер Грэнхолм: в МИД сообщили, почему это важно
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На саммите Крымской платформы и торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины от США прибудет президентская делегация во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм. О предстоящем визите в комментарии УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
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“США сообщили, что американский президент Джозеф Байден направляет на саммит Крымской платформы и торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины президентскую делегацию во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм”, — сообщил собеседник УНН.
Детали
По словам представителя МИД, Украина всячески приветствует участие госпожа Грэнхолм.
“Чрезвычайно важно и символично, что США будут представлены на уровне президентской посланницы и члена правительства, зона ответственности которого играет важную роль в отношениях Украины и США”, — отметил он.
Николенко подчеркнул, что энергетика — это важный приоритет стратегического партнерства Украины и США.
“Кроме участия в саммите Крымской платформы и празднованиях 30-летия независимости, приезд Дженнифер Грэнхолм станет прекрасной возможностью для наших государств обсудить вопрос энергетической безопасности Украины и Европы в целом, а также усилия для борьбы с изменением климата”, — добавил собеседник.
Ранее
20 августа представитель президента Украины Сергей Никифоров на брифинге в Офисе Президента сообщил, что США сменили своего представителя на саммите Крымской платформы.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты будут представлены личным посланником президента и членом правительства, министром транспорта США.
Как сообщил УНН, сегодня собеседник в правительстве, несмотря на перестановки в составе американской делегации — она будет иметь статус президентськои.