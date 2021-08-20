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США на Кримській платформі представить Дженніфер Гренхолм: у МЗС повідомили, чому це важливо

Київ • УНН

 • 51611 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. На саміті Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України від США прибуде президентська делегація на чолі із міністеркою енергетики Дженніфер Гренхолм. Про майбутній візит в коментарі УНН повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Цитата

“США повідомили, що американський президент Джозеф Байден направляє на саміт Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України президентську делегацію на чолі із міністеркою енергетики Дженніфер Гренхолм”, — повідомив співрозмовник УНН.

Деталі

Зі слів речника МЗС, Україна всіляко вітає участь пані Гренхолм.

“Надзвичайно важливо і символічно, що США будуть представлені на рівні президентської посланниці та члена уряду, зона відповідальності якої відіграє важливу роль у відносинах України та США”, — зазначив він.

Ніколенко підкреслив, що енергетика — це важливий пріоритет стратегічного партнерства України та США.

“Окрім участі в саміті Кримської платформи та святкуваннях 30-річчя незалежності, приїзд Дженніфер Гренхолм стане чудовою нагодою для наших держав обговорити питання енергетичної безпеки України та Європи загалом, а також зусилля задля боротьби із зміною клімату”, — додав співрозмовник.

Раніше

20 серпня речник Глави держави Сергій Никифоров на брифінгу в Офісі Президента повідомив, що США змінили свого представника на саміті Кримської платформи.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати будуть представлені особистим посланцем президента і членом уряду, міністром транспорту США.

Як повідомив УНН сьогодні співрозмовник з уряду, попри перестановки у складі американської делегації — вона матиме статус президентської.

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