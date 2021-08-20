США на Кримській платформі представить Дженніфер Гренхолм: у МЗС повідомили, чому це важливо

США на Кримській платформі представить Дженніфер Гренхолм: у МЗС повідомили, чому це важливо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На саміті Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України від США прибуде президентська делегація на чолі із міністеркою енергетики Дженніфер Гренхолм. Про майбутній візит в коментарі УНН повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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“США повідомили, що американський президент Джозеф Байден направляє на саміт Кримської платформи та урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України президентську делегацію на чолі із міністеркою енергетики Дженніфер Гренхолм”, — повідомив співрозмовник УНН.
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Зі слів речника МЗС, Україна всіляко вітає участь пані Гренхолм.
“Надзвичайно важливо і символічно, що США будуть представлені на рівні президентської посланниці та члена уряду, зона відповідальності якої відіграє важливу роль у відносинах України та США”, — зазначив він.
Ніколенко підкреслив, що енергетика — це важливий пріоритет стратегічного партнерства України та США.
“Окрім участі в саміті Кримської платформи та святкуваннях 30-річчя незалежності, приїзд Дженніфер Гренхолм стане чудовою нагодою для наших держав обговорити питання енергетичної безпеки України та Європи загалом, а також зусилля задля боротьби із зміною клімату”, — додав співрозмовник.
Раніше
20 серпня речник Глави держави Сергій Никифоров на брифінгу в Офісі Президента повідомив, що США змінили свого представника на саміті Кримської платформи.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати будуть представлені особистим посланцем президента і членом уряду, міністром транспорту США.
Як повідомив УНН сьогодні співрозмовник з уряду, попри перестановки у складі американської делегації — вона матиме статус президентської.