США могут передать боевые машины Stryker для Украины - СМИ

Детали

Отмечается, что боевые машины Stryker могут войти в новый пакет военной помощи, о котором Белый дом может объявить в конце следующей недели, вероятно, во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоится в Германии 20 января.

Источник Politico рассказал, что пока окончательное решение по поставкам бронированных машин еще не принято.

По информации источников, в Вашингтоне считают, что Stryker могут помочь Украине усилить собственный арсенал на фоне вероятного нового наступления россиян.

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