США могут передать боевые машины Stryker для Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. США рассматривают возможность отправки Украине боевых бронированных машин Stryker в рамках будущего пакета помощи, пишет Politico со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Отмечается, что боевые машины Stryker могут войти в новый пакет военной помощи, о котором Белый дом может объявить в конце следующей недели, вероятно, во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоится в Германии 20 января.
Источник Politico рассказал, что пока окончательное решение по поставкам бронированных машин еще не принято.
По информации источников, в Вашингтоне считают, что Stryker могут помочь Украине усилить собственный арсенал на фоне вероятного нового наступления россиян.
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