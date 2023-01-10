США можуть передати бойові машини Stryker для України - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. США розглядають можливість відправки Україні бойових броньованих машин Stryker в рамках майбутнього пакету допомоги, пише Politico з посиланням на джерела, передає УНН.
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Зазначається, що бойові машини Stryker можуть увійти до нового пакету військової допомоги, про який Білий дім може оголосити наприкінці наступного тижня, ймовірно, під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться в Німеччині 20 січня.
Джерело Politico розповіло, що наразі остаточне рішення щодо поставок броньованих машин ще не ухвалене.
За інформацією джерел, у Вашингтоні вважають, що Stryker можуть допомогти Україні посилити власний арсенал на тлі ймовірного нового наступу росіян.
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