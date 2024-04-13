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США и Великобритания запретили импорт российского алюминия, меди и никеля
США и Великобритания ввели новые запреты на импорт и использование российского алюминия, меди и никеля, чтобы ограничить доходы рф от экспорта металлов и ее способность финансировать войну против Украины.
Интенсивные бои на Донецком оттенке: войска рф штурмуют танками и пехотой
российские войска с применением танков и пехоты штурмовали Новокалиново. Крым того, на Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои в Георгиевке, Новомихайловке, Красногоровке.
В Одессе задержали мужчину, у которого были листовки с символикой коммунистического режима
В Одессе задержали мужчину за хранение листовок с коммунистической символикой.
Судья отклонил ходатайство Трампа об отсрочке судебного процесса по сокрытию денег
Ходатайство Трампа о приостановлении производства по делу о сокрытии денег было отклонено судьей, который признал неприемлемой просьбу об отсрочке на неопределенный срок.
Враг атакует: Угроза применения баллистического оружия в трех областях
По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, существует угроза применения баллистического оружия в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.
Отца привлекли к ответственности за то, что позволил 9-летнему ребенку сесть за руль - Билошицкий
31-летний отец был задержан за то, что посадил своего 9-летнего ребенка за руль и разместил видео в Интернете, нарушив обязанности по воспитанию детей и законы о передаче управления транспортным средством.
Германия призывает своих граждан покинуть Иран
Германия призывает своих граждан покинуть Иран из-за риска арестов, допросов и длительного заключения на фоне эскалации напряженности между Ираном и Израилем.
Вражеские силы заняли Богдановку и продвинулись возле 3 населенных пунктов - DeepState
рф оккупировала Богдановку и продвинулась в районе Часового Яра, Новокалиново и Тоненького.
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Одесской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Одесской области.
Российская нефть и нефтепродукты оказались в морской ловушке после новых санкций США - Reuters
Четыре танкера с российской нефтью и нефтепродуктами застряли в море после того, как США ввели новые санкции против Ирана, что свидетельствует об усилении сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также об усилиях Запада, направленных на то, чтобы помешать их доходам.