США и Великобритания запретили импорт российского алюминия, меди и никеля

Америка и Великобритания вводят запреты на импорт и использование российских алюминия, меди и никеля. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает УНН.

Детали

Сегодня Министерство финансов США совместно с Великобританией объявило о новых запретах, касающихся импорта и использования алюминия, меди и никеля российского происхождения.

Эта инициатива предназначена для ограничения доходов, которые рф получает от экспорта металлов.

Наши новые запреты на ключевые металлы, согласованные с нашими партнерами в Соединенном Королевстве, продолжат нацеливаться на доходы, которые рф может заработать, чтобы продолжать свою жестокую войну против Украины - заявила министр финансов Америки Джанет Л. Йеллен.

Следовательно, согласно новому постановлению, запрещено импортировать российские алюминий, медь и никель, произведенные с 13 апреля 2024 года. Также запрещается экспорт, реэкспорт, продажа и поставка гарантийных услуг и услуг по приобретению металлов, произведенных после 13 апреля 2024 года, любому лицу в рф.

Кроме того, запрет распространяется на мировые биржи металлов и торговлю деривативами, подчеркивая соблюдение заявлений лидеров G7 по сокращению доходов рф от металлов.

Лишить Путина способности вести незаконную войну в Украине лучше, если мы будем действовать вместе с нашими союзниками - сказал министр финансов Соединенного Королевства Джереми Хант.

В рамках этой политики биржи металлов, такие как Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME), прекращают принимать новый алюминий, медь и никель российского производства.

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