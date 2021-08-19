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Дело Майдана: суд оставил без рассмотрения ходатайство об участии Януковича в заседании по видеосвязи

Дело Майдана: суд оставил без рассмотрения ходатайство об участии Януковича в заседании по видеосвязи

Киев  •  УНН

 • 17634 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство защиты экс-президента Украины Виктора Януковича об участии по видеосвязи в заседании по избрании ему меры пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Именно ходатайство оставить без рассмотрения”, — сказал судья.

Кроме того, суд объявил перерыв в заседании.

“Обеспечить право стороны защиты и предоставить 3 часа для ознакомления с материалами ходатайства”, — отметил судья.

Что было раньше

Янукович снова обратился в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить ему принять участие по видеоконференции в заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения.

Дополнение

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

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