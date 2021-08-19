Дело Майдана: суд оставил без рассмотрения ходатайство об участии Януковича в заседании по видеосвязи
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство защиты экс-президента Украины Виктора Януковича об участии по видеосвязи в заседании по избрании ему меры пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
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“Именно ходатайство оставить без рассмотрения”, — сказал судья.
Кроме того, суд объявил перерыв в заседании.
“Обеспечить право стороны защиты и предоставить 3 часа для ознакомления с материалами ходатайства”, — отметил судья.
Что было раньше
Янукович снова обратился в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить ему принять участие по видеоконференции в заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения.
Дополнение
Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.
Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.