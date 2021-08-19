Справа Майдану: суд залишив без розгляду клопотання про участь Януковича у засіданні по відеозв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання захисту експрезидента України Віктора Януковича про участь по відеозв’язку в засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
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“Саме клопотання залишити без розгляду”, — сказав суддя.
Окрім того, суд оголосив перерву в засіданні.
“Забезпечити право сторони захисту та надати 3 години для ознайомлення з матеріалами клопотання”, — зазначив суддя.
Що було раніше
Янукович знову звернувся до Печерського районного суду Києва з проханням дозволити йому взяти участь по відеоконференції в засіданні щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання йому запобіжного заходу.
Доповнення
Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.
Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.