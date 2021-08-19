Справа Майдану: суд залишив без розгляду клопотання про участь Януковича у засіданні по відеозв'язку

Цитата

“Саме клопотання залишити без розгляду”, — сказав суддя.

Окрім того, суд оголосив перерву в засіданні.

“Забезпечити право сторони захисту та надати 3 години для ознайомлення з матеріалами клопотання”, — зазначив суддя.

Що було раніше

Янукович знову звернувся до Печерського районного суду Києва з проханням дозволити йому взяти участь по відеоконференції в засіданні щодо повторного розгляду клопотання прокурора про обрання йому запобіжного заходу.

Доповнення

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.